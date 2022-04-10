الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية قومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة "دنيبرو" القومية وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب".

كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو دمرت منصات إطلاق لصواريخ "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني في محيط قرية ستاروبوغدانوفكا في مقاطعة نيقولايف (ميكولايف) وفي مطار تشوغويف العسكري في مقاطعة خاركوف.



وأكد المتحدث إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، مضيفا أن سلاح الجو قصف 86 هدفا عسكريا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعا حصينا وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية.

وإجمالا، دمر الجيش الروسي منذ بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، وفقا لإحصاءات وزارة الدفاع، 127 طائرة و98 مروحية و234 منظومة صاروخية من أطرزة "إس-300" و"أوسا" و"بوك-إم 1"، و436 طائرة مسيرة و2052 دبابة ومدرعة و232 راجمة صواريخ و894 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1975 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT