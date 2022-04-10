انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية.. والعين على ما بعدها

فتحت 76 مركز اقتراع في أوسيتيا الجنوبية وخارجها صباح اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في بلد أعلن مؤخرا عن رغبته في الانضمام إلى روسيا.

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ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي اناتولي بيبيلوف الذي يشغل منصبه منذ العام 2017. وليفوز بالانتخابات يحتاج المرشح للحصول على أكثر من 50% من الأصوات شريطة تجاوز نسبة المشاركة 50% من أصل 32 ألف ناخب مسجلين لدى اللجنة الانتخابية.

ويراقب العملية الانتخابية 65 مراقبا أجنبيا من عدة دول، مها روسيا ودونيتسك ولوغانسك وأبخازيا والنمسا وفنزويلا وسوريا وناغورنو ونيكاراغوا وإيطاليا وتركيا.

والشهر الماضي قال بيبيلوف إن الجمهورية ستتخذ قريبا خطوات قانونية لتصبح جزءا من روسيا، فيما أكد مسؤول في إدارته أمس السبت أن الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا قد تكتمل بحلول الصيف.

المصدر: "نوفوستي"