وسائل إعلام: أوكرانيا تعتزم اقتناء عشرات المدرعات الألمانية من الشركة المنتجة مباشرة

كشفت وسائل إعلام أن حكومة أوكرانيا تعتزم اقتناء عشرات مركبات المشاة القتالية من شركة ألمانية منتجة مباشرة، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

وأكدت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية أن كييف ترغب في اقتناء 35 آلية مدرعة من طراز "ماردر" من شركة Rheinmetall التي تتخذ من مدينة دوسلدورف مقرا لها، مضيفة أن الشركة تعتزم تسليم هذه المدرعات إلى السلطات الأوكرانية بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن كييف لجأت إلى الشركة المنتجة بعد أن رفضت وزارة الدفاع الألمانية اقتراح Rheinmetall تسليم تلك المدرعات فورا من ترسانة الجيش الألماني إلى السلطات الأوكرانية.

كما أفادت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" بأن شركة Krauss-Maffei Wegmann الألمانية اقترحت إمداد السلطات الأوكرانية بـ100 مدفع هاوتزر متحرك من طراز PzH 2000.

المصدر: وكالات