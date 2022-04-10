 
مباشر

ترامب يعتبر أن بايدن تسبب في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة

أخبار العالم

ترامب يعتبر أن بايدن تسبب في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة
AFP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss6v

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الرئيس الحالي جو بايدن تسبب في حدوث تضخم جامح، وارتفاع أسعار الغاز والغذاء في البلاد.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في نورث كارولينا: "بايدن والديمقراطيون في الكونغرس أثاروا تضخما هائلا، هناك كارثة في سلسلة التوريد".

وأضاف: "لقد أعلن الديمقراطيون الحرب على الطاقة الأمريكية، والآن تعاني الطبقة الوسطى من أسعار الغاز والغذاء المرتفعة".

وتابع: "بلدنا يهينه رئيس لا يعرف ما يجري. لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول".

وأكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا