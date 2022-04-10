حكومة بافاريا تحذر من بطالة شاملة في حال انقطاع الغاز الروسي بشكل مفاجئ

أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر أنه يجب الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية تدريجيا، وإلا ستواجه ألمانيا عواقب وخيمة.

وقال سودر: "أشارك الحكومة الفيدرالية وجهة نظرها بأنه على المدى القصير يمكننا الاستغناء عن النفط والفحم من روسيا. أما بالنسبة للغاز فهذا أصعب بكثير. علينا أن نفكر في العواقب بالنسبة لغالبية السكان".

وأضاف: "إذا أوقفنا الغاز من روسيا بين ليلة وضحاها سنواجه بطالة جماعية، وتدهورا اجتماعيا، وانتفاضات شعبية".

المصدر: تاس