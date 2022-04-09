راكبة تتولى قيادة طائرة وتمنعها من السقوط على منطقة سكنية في فرنسا

تولت راكبة قيادة طائرة ركاب سياحية تابعة لشركة "Dragonfly" عندما فقد الطيار وعيه، ومنعت اصطدام الطائرة بالمباني السكنية.

وأصيب الطيار الذي يبلغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية وهو يحلق في السماء فوق بلدة بلوينيك بعد ثلاثين دقيقة من الطيران، وتمكنت الراكبة التي لا تتقن قيادة الطائرات من السيطرة على الطائرة الخفيفة بمقعدين، وفي اللحظة الأخيرة لم تتركها تسقط على المنازل السكنية، كما نقلت "Ouest-France".

وحسب شهود عيان فإن المرأة قامت بمناورة أيضا لمنع الطائرة من التحطم في موقف سيارات عام.

ونتيجة لذلك، تحطمت الطائرة في منطقة مستنقعات. ومات الطيار، لكن المرأة "لم تتأذ بشكل كبير"، ووصل إليها رجال الإنقاذ حيث كانت في حالة صدمة، وتم نقلها إلى المستشفى.

المصدر: انترفاكس