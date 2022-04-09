هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: هزة أرضية بقوة 5.5 درجة ضربت إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر الأحد أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت إندونيسيا.

وأفادت الهيئة بأنه تم تسجيل الهزة يوم السبت على الساعة 21.22 بالتوقيت العالمي (الأحد 0.22 بتوقيت موسكو).

ويقع مركز الهزة الأرضية على بعد 118 كيلومترا من قرية أبيبورا في مقاطعة بابوا الاندونيسية بجزيرة غينيا الجديدة على عمق 49 كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

وتقع إندونيسيا في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل والهزات الأرضية.

المصدر: وكالات