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إسبانيا.. إصابة شخصين بانهيار جزء من فندق في مايوركا (صور + فيديو)

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إسبانيا.. إصابة شخصين بانهيار جزء من فندق في مايوركا (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
إسبانيا.. إصابة شخصين في انهيار جزء من فندق بمايوركا
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تعرض موظفان فندقيان لإصابات بالغة إثر سقوط جزء من فندق "بلو سي بيسيس" في بورت دا الكوديا شمالي جزيرة مايوركا السياحية الإسبانية.

وأفادت صحيفة "دياريو دي مايوركا" الإقليمية ودائرة الإطفاء بمايوركا بأن غرفة الرياضة انهارت وسقطت على المطابخ في فندق بلوسي بيسكيس في الطابق السفلي نحو الساعة الثالثة مساء (13.00 بتوقيت غرينتش).

وتم نقل نزلاء الفندق، البالغ عددهم نحو 300 نزيل، إلى مكان إقامة آخر كإجراء احترازي.

وتم نقل المصابين، وهما رجل (59 عاما) وامرأة (57 عاماً)، إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية

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