اعتبرت جمهورية دونيتسك أنشطة فريق مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أراضيها غير شرعية، وأمهلته حتى الـ30 من الشهر الجاري للرحيل.

وأعلنت دونيتسك الشعبية أن أنشطة المنظمة ووجود ممثليها على أراضي الجمهورية أمر غير مرغوب فيها.

وطلبت من فريق المنظمة مغادرة أراضي دونيتسك في مدة أقصاها الـ30 من أبريل الجاري.

وأعلنت سلطات دونيتسك في وقت سابق عن اعتقال موظف في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارس أنشطة "متناقضة مع التفويض الممنوح للبعثة" للرقابة على وقف إطلاق النار على امتداد خط التماس السابق بين دونيتسك وقوات كييف، في ظل مواصلة قوات الجمهورية تحرير أراضيها بتغطية من الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي