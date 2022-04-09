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روما: نخوض حربا عالمية ليست عسكرية لكننا لن ندعم أي تدخل للناتو في أوكرانيا

أخبار العالم

روما: نخوض حربا عالمية ليست عسكرية لكننا لن ندعم أي تدخل للناتو في أوكرانيا
AP Sergei Grits
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العالم يشهد حربا أممية ليست عسكرية، على خلفية العقوبات والأزمات بين الغرب وروسيا وأن بلاده لن تدعم أي تدخل عسكري للناتو في أوكرانيا.

ونقلت عنه وكالة "أنسا" الإيطالية: "لن ندعم أي تدخل عسكري لحلف الناتو في الصراع في أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية. نحن نعيش حربا عالمية، ولكنها ليست عسكرية".

وصرح دي مايو في وقت سابق بأن روما تولي الأولوية إلى مواصلة التفاوض، مثمنا جهود الوساطة التي تبذلها تركيا للتسوية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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