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لبنان.. الجيش يلقي القبض على 4 أشخاص في صحراء الشويفات ويضبط بحوزتهم كمية من المخدرات (صورة)

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لبنان.. الجيش يلقي القبض على 4 أشخاص في صحراء الشويفات ويضبط بحوزتهم كمية من المخدرات (صورة)
Gettyimages.ru
لبان.. الجيش يلقي القبض على أشخاص في صحراء الشويفات ويضبط كمية من المخدرات
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أصدرت قيادة الجيش في لبنان مساء السبت بيانا سلطت فيه الضوء على اعتقال 4 أشخاص في صحراء الشويفات وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وقالت قيادة الجيش في البيان "بتاريخ 9 ابريل 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات المواطنين (ع.ع)، (ح.ن)، (ح.ب) و(ب.ك) لترويجهم المخدرات.

وأضافت أن (ع.ع) وبتاريخ 24 يوليو 2016 أقدم على إطلاق النار بإتجاه احد المواطنين ما أدى إلى وفاته.

وأكد الجيش أنه تم ضبط بحوزة المتهمين كمية من المخدرات (باز كوكايين - كوكايين - حشيشة الكيف)، إضافة إلى مبلغ مالي ودراجة نارية وأجهزة خلوية.

لبنان.. الجيش يلقي القبض على 4 أشخاص في صحراء الشويفات ويضبط بحوزتهم كمية من المخدرات (صورة)

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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