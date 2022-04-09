لوغانسك تتبنى حزمة من التدابير لدعم الزراعة برعاية روسية

اتخذت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية حزمة من التدابير لدعم الزراعة والصناعات الزراعية في إطار خطة تنموية ترعاها روسيا.

وينص برنامج الدولة لتطوير مجمع الصناعات الزراعية في جمهورية لوغانسك الشعبية للفترة 2022-2024 على دعم المزارعين في زراعة المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وعباد الشمس، ودعم مربي المواشي وإجراء عمليات شراء آجلة لحبوب القمح الشتوي، وتوفير الآلات الزراعية للتأجير لمدة 5 سنوات.

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وتنطبق تدابير الدعم المذكورة أيضا على المزارعين العاملين في الأراضي المحررة وتهدف إلى ضمان العمل المستقر للمزارع.

وبفضل زيادة الأراضي المحررة في جمهورية لوغانسك، حدثت زيادة كبيرة في الأراضي الصالحة للزراعة بواقع مليون هكتار، مما سيزيد من إمكانات تصدير القمح لتصل إلى 800 ألف طن سنويا، وعباد الشمس إلى 500 ألف طن.

المصدر: RT