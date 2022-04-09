السلطات المكسيكية تكشف مقبرة جماعية في غرب البلاد

اكتشفت السلطات المكسيكية مقبرة جماعية لضحايا عصابات إجرامية في منطقة بوروانديرو بولاية ميتشواكان في غرب المكسيك.

وقامت السلطات بإخراج 11 جثة، وتعتقد أن عددها قد يزداد. كما نقلت إذاعة "MVS Noticias" عن السلطات في الولاية.

ويعمل الحرس الوطني والشرطة والقوات البرية المكسيكية معا للبحث عن المشتبه بهم في المذبحة. ولم يتم الإعلان عن معلومات حول الاعتقالات.

في عام 2021، قتل 2732 شخصا على أيدي المجرمين في ميتشواكان، وعلى خلفية ذلك قررت الحكومة إرسال أكثر من 15000 عنصر من قوات الأمن إلى ميتشواكان لمحاولة السيطرة على الوضع الأمني.

المصدر: تاس