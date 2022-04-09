أردوغان يأمر بنقل طفل مغربي من هولندا لعلاجه في تركيا (فيديو)

أفادت وسلائل الإعلام بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه بنقل طفل مغربي من هولندا لعلاجه في تركيا، استجابة لنداء والدة الطفل المريض.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن طائرة تابعة لوزارة الصحة التركية حطت في مطار العاصمة أنقرة قادمة من هولندا وعلى متنها طفل مغربي جاء للعلاج، بعدما ناشدت والدته عبر مقطع فيديو الرئيس التركي.

ونقلت طائرة إسعاف تركية الطفل المغربي يونس من هولندا إلى تركيا للعلاج بعدما أرسلت والدته نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحطت الطائرة التابعة لوزارة الصحة التركية السبت في مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة أنقرة قادمة من هولندا وعلى متنها الطفل يوسف ووالديه.

واستقبل كادر طبي الطفل يوسف شهرين ووالديه في المطار حيث نقل إلى خدمة العناية المركزة في مستشفى الأطفال بالمدينة الطبية بأنقرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر حسابه في تويتر: "الطفل المغربي يونس يعاني مرضا نادرا هو خلل الحركة الهدبي الأولي، وهو متصل بجهاز التنفس، ومن دونه يفقد حياته".

وأضاف قوجة: "والدة يونس لجأت إلى كل الخيارات، والنتيجة التي حصلت عليها كانت توصية بإنهاء حياة طفلها".

وتابع: "تقول والدة يونس إن الأطباء في المغرب لا يملكون الخبرة الكافية كما هو الحال في تركيا، وطلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان المساعدة عبر وسائل الإعلام، الطفل يونس موجود الآن في تركيا مع والدته".

Yunus’un annesi tüm seçenekleri zorlamış. “Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü.” diyor. "Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil.” dendiğinde, Cumhurbaşkanımızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye’de! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2022

وكانت والدة الطفل زينب راهو ناشدت عبر مقطع فيديو تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مساعدة طفلها بعدما عجز الأطباء في هولندا والمغرب عن معالجته.

YUNUS BEBEK ARTIK TÜRKİYE’DE



Türkiye, Yunus bebeği annesinin haykırışıyla tanıdı. Hollanda'da dünyaya gelen ve doktorların "Yaşamına son verelim" dediği Yunus bebek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi. pic.twitter.com/paRKbLa8Tc — 24 TV (@yirmidorttv) April 9, 2022

Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda’da ne Fas’ta çare bulunabildi. Annesine, “İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.” denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor. pic.twitter.com/qvAI2Y5hXV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام مغربية + "تويتر"