نشرت صحيفة "THE SUN" البريطانية صورا من مدينة بوتشا جنوب كييف، تثبت أن جهاز الأمن الأوكراني الذي تسيطر عليه واشنطن "منظمة نازية".

ويظهر في صورة نشرتها الصحيفة على ظهر موظف رمز "SBU" جهاز الأمن الأوكراني، كما يمكن ملاحظة النقش إعلاه وهو "SS Galizien"، وهي الفرقة 14 الأوكرانية لقوات "SS" في ألمانيا النازية.

وتعرف الفرقة بفظائعها خلال الحرب العالمية الثانية ومشاركتها في الإبادة الجماعية ضد السكان البولنديين في أوكرانيا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جهاز الأمن في أوكرانيا ينظم تلفيقات مثل "مذبحة بوتشا"، وخطف الصحفيين وقتلهم، وعلى وجه الخصوص، المحلل السياسي الأوكراني دميتري دغانغيروف، الذي انتقد نظام زيلينسكي وتعاطف مع روسيا.

وعقب اختفاء الصحفي ظهر مقطع فيديو على صفحته على موقع "يوتيوب" وهو ينتقد روسيا، وكذلك مقاطع فيديو مع أسرى الحرب الروس، مما يشير إلى بسط سيطرة الأجهزة الخاصة الأوكرانية على صفحته.

ودعت شخصيات مهتمة بحقوق الإنسان إلى تعميم نداء عبر الصحافة العالمية "لإطلاق سراح دميتري دغانغيروف".



المصدر: "THE SUN"