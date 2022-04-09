بريطانيا تزود أوكرانيا بـ120 عربة مدرعة وصواريخ مضادة للسفن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إرسال 120 عربة مدرعة وصواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا في مساعدات إضافية، فيما سبق لروسيا وأعلنت أنها ستدمر أي سلاح تحصل عليه كييف من داعميها.

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء جونسون قدم برنامجا جديدا للمساعدة العسكرية يشمل 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن لدعم أوكرانيا في المرحلة الحرجة الحالية".

يشار إلى أن "هذه الأسلحة تأتي بالإضافة إلى الشحنات الجديدة من صواريخ (Starstreak – ستارز تريك) المضادة للطائرات و800 صاروخ موجهة مضادة للدبابات وقواذف عالية الدقة أعلن عنها أمس الجمعة".

وبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة إلى كييف السبت، حيث اجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال مساعد زيلينسكي أندريه سيبيغا على "فيسبوك": "بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي"، واصفا جونسون بأنه "زعيم التحالف المناهض للحرب.. وزعيم العقوبات على روسيا".

المصدر: "تاس"