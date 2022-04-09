جونسون يزور كييف ويلتقي زيلينسكي (صورة)

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة لكييف السبت حيث اجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي.

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وقال مساعد زيلينكسي أندريه سيبيغا على "فيسبوك": "بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي"، ونشر صورة لهما.

وظهر جونسون في الصورة مرتديا بزة داكنة فيما كان زيلينكسي بلباسه الخاكي المعتاد الذي يظهر فيه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وكتب سيبيغا: "بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا".

ووصف جونسون بأنه "زعيم التحالف المناهض للحرب.. وزعيم العقوبات على روسيا".

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون في كييف وعقد لقاء ثنائيا مع زيلينسكي لإبداء "التضامن" مع الشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت "سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض جونسون حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية".

وتأتي زيارة جونسون للعاصمة الأوكرانية بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة وبعد زيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر السبت.

المصدر: أ ف ب