ماليزيا.. إنقاذ غواصين أوروبيين في إندونيسيا ومصرع مراهق هولندي جرفتهم المياه (فيديو)

قالت السلطات الماليزية إن صيادين أنقذوا اثنين من الغواصين الأوروبيين يوم السبت لكن شابا هولنديا يبلغ من العمر 14 عاما لقي حتفه بعد أربعة أيام من اختفائهم قبالة جزيرة جنوب ماليزيا.

وتم العثور على أليكسيا ألكسندرا مولينا (18 عاما) من فرنسا وأدريان بيتر تشيسترز (46 عاما) من بريطانيا في وقت مبكر من اليوم السبت في المياه بالقرب من الحدود الإندونيسية وتم نقلهما إلى المستشفى، بحسب وكالة الإنقاذ البحري الماليزية، وأكدت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن الاثنين في حالة مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان إن نجل تشيسترز الهولندي، ناثين رينزي تشيسترز، كان لا يزال مفقودا، لكن تشيسترز أبلغ الشرطة أنه توفي لأنه كان ضعيفا للغاية.

وأضافت أنها أخطرت السلطات الإندونيسية بمواصلة البحث عن الجثة، وتم إلغاء عملية البحث في ماليزيا.

وتم العثور على مولينا وتشيسترز على بعد 16 ميلا بحريا (30 كيلومترا) شمال جزيرة بنتان الإندونيسية، والتي تبعد حوالي 70 ميلا بحريا (100 كيلومتر) عن الموقع الذي أبلغ عن فقدهما يوم الأربعاء، وفقا لقائد شرطة ميرسينغ سيريل إدوارد نوينغ.

وكان الثلاثة يغوصون مع مدربتهم النرويجية كريستين غروديم يوم الأربعاء في المياه بعمق 15 مترا عند جزيرة قبالة بلدة ميرسينغ في ولاية جوهور جنوب البلاد.

وجرى إنقاذ كريستين غروديم، البالغة من العمر 35 عاما، يوم الخميس بواسطة زورق قطر، وقالت إن الأربعة طلعوا إلى سطح الماء بسلام بعد ظهر الأربعاء لكنهم انجرفوا بعيدا عن القارب وانفصلوا عن بعضهم البعض من جراء التيار القوي.

وصرح مسؤولون بحريون بأن كريستين غروديم كانت توفر التدريب لثلاثة آخرين كانوا يسعون للحصول على رخصة غوص متقدمة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات اعتقلت ربان القارب لمزيد من التحقيق، كما علقت أنشطة الغوص قبالة ميرسينغ.

جدير بالذكر أن ماليزيا فتحت حدودها أمام الأجانب في الأول من أبريل بعد إغلاقها لأكثر من عامين بسبب جائحة كوفيد- 19.

المصدر: أ ب