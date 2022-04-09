الأمن الإيراني يعتقل 3 فتيات بسبب فعل "خدش الرأي العام"

أوقفت السلطات في إيران، السبت، ثلاث شابات، بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في مدينة نيشابور، كما أعلن المدعي العام في المدينة، محمد حسيني.

وبحسب موقع "Khabarban"، صرح سيد محمد حسيني، المدعي العام بمكتب المدعي العام في نيشابور "صدر أمر بشأن تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.. وبسبب خدش الرأي العام وأهالي الشهداء، بدأ فريق مكون من خبراء شرطة المناطق بقيادة قاض مناوب تحقيقاتهم التي حددت واعتقلت المتهمين في الساعات الأولى".

وأضاف المدعي: "أعرب المتهمون، بحضور مسؤول قضائي، عن ندمهم وأسفهم على هذا الفعل المخالف للقواعد، واعتذروهم للجمهور وطلبوا العفو، وهو الأمر الذي حسب أسفهم و اعتذار ، جنائي مناسب ، تمت معالجة القضية".

وقال "للآباء والأسر دور مهم في تربية أطفالهم والسيطرة عليهم". لذلك، يجب عليهم تبرير عواقبهم على أطفالهم قبل حدوث مثل هذه الإجراءات المخالفة للمعايير.

المصدر: Khabarban