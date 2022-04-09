الإدارة الدينية لمسلمي لوغانسك تنضم إلى الجمعية الدينية لمسلمي روسيا

أعلن إلدار غامباروف إمام جامع لوغانسك، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس السبت، أن منظمته وقعت على اتفاقية تعاون مع الجمعية الدينية لمسلمي روسيا.

وقال غامباروف: "لقد توصلنا إلى اتفاق ووضعنا أنفسنا تحت إدارة الجمعية الدينية لمسلمي روسيا"، مشيرا إلى أن التعاون بين المنظمتين يشمل بين أمور أخرى، قضايا التعليم.

وأضاف: "بما أنه ليس لدينا دار نشر خاصة بنا، ونحن بحاجة إلى كتب ومطبوعات، فوعدوا بالدعم في هذا المجال".

وذكر غامباروف أن الاجتماع مع ممثلي الجمعية الدينية لمسلمي روسيا بحث أيضا إمكانية إداء مسلمين من لوغانسك لفريضة الحج.

وقال: "لقد أثيرت هذه المسالة. نحن، كمسلمين في جمهورية لوغانسك الشعبية، في حاجة ماسة إلى إيجاد حل لها. والأمور مثل تحديد عدد الحجاج وطرق الذهاب (إلى السعودية) متروكة للمناقشات اللاحقة".

المصدر: مركز لوغانسك للإعلام