طهران: عبد الله بن زايد أكد أن الإمارات لن تسمح بالقيام بأعمال تخريبية من أراضيها ضد دول الجوار

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خلال اتصال هاتفي.

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وأوضحت الخارجية الإبرانية تفاصيل هذا الاتصال قائلة: "رأى أمير عبد اللهيان أنه لا توجد قيود على التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان: "بشأن الأزمة اليمنية، رحب حسين أمير عبد اللهيان بوقف إطلاق النار المؤقت في اليمن معربا عن أمله في أن نرى الرفع الكامل للحصار الإنساني عن اليمن وانعقاد المحادثات السياسية بين جميع الأطراف".



وفي إشارة إلى "القواسم المشتركة بين البلدين"، قال وزير الخارجية الإيراني: "لا نتمنى سوى الخير والأمن والتقدم لجيراننا والمنطقة والإمارات، لكن الصهاينة كانوا وما زالوا أصل انعدام الأمن في المنطقة، معتبرا أن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة تهديدا لجميع الدول الاقليمية".

وأكمل: "يجب أن نحاول منع العناصر التي تخلق الأزمات من إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة".

وبحسب الخارجية الإيرانية، علق وزير الخارجية الإماراتي على "الظروف الحديثة في المنطقة"، بالقول: "إننا نشهد تحسن الأوضاع الاقليمية خلال الاسابيع الأخيرة، وزيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، للإمارات المتحدة، وإقرار وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، أتاح الفرصة لجميع الأطراف كي يستغلوها للتطوير و التقدم وتجنب زيادة التوترات"، مشددا على أن "دولة الإمارات لن تسمح لأي طرف بالقيام بأعمال تخريبية أو استفزازية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة لها".

المصدر: RT