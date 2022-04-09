"أرمينيا ليست حقل تجارب".. فعالية ضد المختبرات البيولوجية أمام السفارة الأمريكية في يريفان

نظم شباب حزب "التحالف" الأرمني فعالية أمام مقر السفارة الأمريكية بيريفان احتجاجا على التطوير المحتمل للأسلحة البيولوجية في المختبرات التي تمولها الولايات المتحدة على أراضي البلاد.

وقال دينيس بوغوسيان، منسق اتحاد الشباب في حزب "التحالف"، إن هناك 12 مختبرا بيولوجيا في أرمينيا، 3 منها في يريفان، والباقي في أنحاء البلاد.

واضاف: "نطالب بإجراء مراقبة دولية في المختبرات البيولوجية العاملة في أرمينيا والتي تمولها الولايات المتحدة.. نشتبه في أن تلك المختبرات يجري فيها تطوير أسلحة بيولوجية".

وهتف المحتجون بـ"أرمينيا ليست موقع تجارب" و"لا للفيروسات" و"لا للأسلحة البيولوجية".

وسلم المشاركون في الفعالية رسالة بمطالبهم إلى السفارة الأمريكية.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا كانت تنتج مكونات لأسلحة بيولوجية، كاشفة عن امتلاكها وثائق تثبت تمويل واشنطن لمشاريع عسكرية بيولوجية بأوكرانيا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المؤسسات الدولية منعت الخبراء الروس من الوصول إلى المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجورجيا.

المصدر: "سبوتنيك"