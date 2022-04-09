صحفي تركي: وزير تركي يدعو لمنح أردوغان جائزة نوبل

نقل صحفي تركي، عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، قوله إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستحق جائزة نوبل.

وبحسب صحيفة "زمان"، ذكر الكاتب التركي عبد القادر سيلفي المعروف بقربه من الحكومة التركية، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قال خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، إن أردوغان يستحق الحصول على جائزة نوبل.

وأضاف الكاتب، "وتابع تشاووش أوغلو، بالطبع، الشيء المهم هو إحلال السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ووقف إراقة الدماء. لهذا السبب بالذات، أعتقد أن الرئيس أردوغان يستحق جائزة نوبل للسلام من حيث تتويج جهوده لتحقيق السلام".

وبحسب الكاتب، "وزير الخارجية التركي أشار خلال حديثه إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في فلسطين دون أن يفعل أي شيء آخر، ولكن هنا قام السيد الرئيس أردوغان بأشياء كثيرة، لهذا السبب يستحق نوبل".

المصدر: زمان