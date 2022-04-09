باشينيان يتوجه إلى روسيا في زيارة عمل يوم 19 أبريل

أبلغ رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية معه، أنه سيتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية في 19 أبريل.

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وقالت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرمني إن "رئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، خلال محادثة هاتفية، تطرقا إلى قضايا التعاون الاقتصادي واتفقا على مناقشة هذه الأجندة بالتفصيل خلال زيارة نيكول باشينيان الرسمية لروسيا في 19 أبريل".

وكان لقاء باشينيان السابق مع بوتين قد عقد في 26 نوفمبر 2021 في سوتشي، حيث التأم أيضا اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

كما ناقش رئيس وزراء أرمينيا والرئيس الروسي، نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأرمني مع زعيم أذربيجان إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 6 أبريل في بروكسل.

وجاء في الإفادة أن "باشينيان أبلغ الرئيس الروسي بنتائج الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني علييف من خلال وساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 6 أبريل في بروكسل".

كما أفيد بأن باشينيان وبوتين ناقشا الوضع في قره باغ و"تطرق الطرفان إلى غزو القوات المسلحة الأذربيجانية لمنطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ. وأعرب باشينيان عن توقعات الجانب الأرميني بأن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية خطوات ملموسة من أجل انسحاب الوحدات الأذربيجانية".

المصدر: تاس