لحظة بلحظة.. اليوم الـ45 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

يواصل الجيش الروسي لليوم الـ45 ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، رغم مضي الغرب قدما في فرض عقوبات على موسكو وإمداد كييف بالأسلحة.

ميدانيا

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