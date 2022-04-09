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وسائل إعلام: نتنياهو كان في شارع ديزنغوف بتل أبيب أثناء عملية إطلاق النار

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وسائل إعلام: نتنياهو كان في شارع ديزنغوف بتل أبيب أثناء عملية إطلاق النار
Globallookpress
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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في شارع ديزنغوف في تل أبيب أثناء الهجوم الذي نفذه شاب فلسطيني مساء الخميس.

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وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام "الشاباك"، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

وأضافت الهيئة: "فقط قرب منتصف الليل، وتحت حراسة مشددة من الأمن سُمح لنتنياهو بمغادرة المكتب".

وارتفع عدد القتلى في عميلة تل ابيب إلى 3 بعد الإعلان مساء الجمعة عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، في ما لا يزال 6 أشخاص يتلقون العلاج بحالة ما بين متوسطة وخطيرة، حسب الإعلام الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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