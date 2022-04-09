إريك زمور: واشنطن أفشلت مشروع الوحدة بين أوروبا وروسيا

أعلن مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور أن الولايات المتحدة "أفشلت مشروعا لتشكيل كونفدرالية" بين أووربا وروسيا.

وقال زمور في حديث لمجلة Point إنه "بعد سقوط الشيوعية اقترح الرئيس فرانسوا ميتران كونفدرالية أوروبية كان من المفترض أن تكون روسيا جزءا منها، لكن الأمريكيين أفشلوا هذا المشروع".

وأضاف زمور أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك "لم ينجح" بعمله على تعزيز التكامل بين روسيا والبنى الأوروبية وحمّل زمور واشنطن مسؤولية ذلك أيضا.

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وتابع: "في كل مرة كانت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تفضل الحلف الأطلسي، وليس تشكيل تحالف يمتد من الأطلسي إلى الأورال، كما دعا شارل ديغول".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجرى في 10 أبريل الجاري وفي حال عدم تحقيق أي مرشح فوزا كاسحا في الجولة الأولى، ستجري الجولة الثانية في 24 أبريل.

المصدر: نوفوستي