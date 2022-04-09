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إصابة 40 شخصا على طريق سريع في ألمانيا بسبب الجليد

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إصابة 40 شخصا على طريق سريع في ألمانيا بسبب الجليد
AFP
إصابة 40 شخصا على طريق سريع في ألمانيا بسبب الجليد
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أصيب 40 شخصا في اضطراب مروري على الطريق السريع رقم 7 في ألمانيا بالقرب من مدينة كالتنكيرشن بولاية شليزفيغ هولشتاين أقصى شمالي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك عاصفة قوية من المطر الجليدي (البرَد)، تسببت في اضطراب الوضع المروري.

وأضاف أنه في نحو الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا اصطدمت 12 سيارة بين مفترقي بلدتي هينزشيت أوتلبورغ كالتنكيرشن في اتجاه الجنوب.

وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث بينما أصيب 36 آخرون بجروح طفيفة.

وتم إغلاق سبعة طرق في اتجاه الجنوب لعدة ساعات بدءا من قبالة بلدة باد بارمشتيت من أجل تيسير عملية الإنقاذ وانتشال المصابين.

المصدر: د ب أ

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