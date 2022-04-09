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باكستان.. الجنرال طارق خان يعتذر عن رئاسة لجنة التحقيق في "المؤامرة" ضد رئيس الوزراء

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باكستان.. الجنرال طارق خان يعتذر عن رئاسة لجنة التحقيق في
Legion-Media Newscom
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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اعتذر الجنرال طارق خان عن رئاسة لجنة التحقيق في "المؤامرة الخارجية" للإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأشار طارق خان في بيان له إلى أن التصويت على حجب الثقة عن عمران خان المقرر يوم 9 أبريل، سيؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة ستحل اللجنة أو لن تتعاون معها، مما سيجعلها غير قادرة على العمل.

وجاء اعتذار طارق خان عن رئاسة اللجنة بعد ساعات من إعلان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري عن تشكيل لجنة "للتحقيق في المؤامرة الخارجية" ضد رئيس الوزراء.

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يذكر أن البرلمان الباكستاني قد حاول التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، متهما إياه بالعجز عن تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ومكافحة الفساد، لكن الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء.

وفي 7 أبريل أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بعدم دستورية حل البرلمان، وأعادت صلاحياته، ليجري التصويت على حجب الثقة عن الحكومة في 9 أبريل.

المصدر: صحيفة Dawn الباكستانية

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