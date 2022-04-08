البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على الانتخابات الفرنسية وموقفه من لوبان

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تخشى فوز مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة: "لا أريد استباق الزمن في ما يخص الانتخابات في دولة أخرى".

وأضافت: "بالطبع سنتابعها باهتمام، وأعتقد أننا سنستطيع أن نقول المزيد عندما تظهر النتائج".

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وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء إمكانية فوز زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي من المقرر أن تجري الجولة الأول منها في 10 أبريل الجاري.

وتخشى واشنطن أن لوبان "قد تزعزع التحالف الغربي ضد موسكو"، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لم تذكر أسماؤهم.

المصدر: تاس