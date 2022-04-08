واشنطن تشدد على إبقاء "فيلق القدس" الإيراني على لائحتها السوداء

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبقي "فيلق القدس" على لائحتها "للمنظمات الإرهابية"، وهي مسألة أساسية في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي جالينا بورتر تأكيدها على موقف كان أعلنه رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي يوم أمس الخميس حين قال إن الفيلق التابع للحرس الثوري الإيراني، "منظمة إرهابية"، وإنه "لا يؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، أعلنت بورتر تأييدها للأمر.

وقالت للصحافيين إن "الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي".

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس، ولاسيما فيلق القدس، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

المصدر: "أ ف ب"