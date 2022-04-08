واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة تعليقا على آفاق إصلاح مجلس الأمن: "أعرف أنكم تسألون عما إذا كان من الممكن استبعاد روسيا من الدول دائمة العضوية (في مجلس الأمن الدولي)".

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وتابعت: "لا نتوقع حدوث ذلك، ولكن من الواضح أن الخطوة التي تم اتخاذها أمس لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعتبر دليلا على رد الفعل الدولي والرعب من الفظائع التي نراها في أوكرانيا".

وأضافت: "غير ذلك لا توجد لدي أي توقعات بشأن الإصلاحات".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الخميس قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس