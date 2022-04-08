رئيس البرلمان الجورجي يرفض دعوة كييف لزيارة بوتشا

رفض رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي دعوة كييف لزيارة بلدة بوتشا في ضواحي العاصمة الأوكرانية، حيث تلفّق كييف مشاهد "لأعمال قتل ارتكبتها القوات الروسية" هناك.

وقال بابواشفيلي: "فيما يتعلق بالدعوة، أود أن يتفهم الممثلون الفرديون للحكومة الأوكرانية بشكل كامل الدعم القوي الذي يقدمه الشعب الجورجي وحكومتنا لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

وأشار إلى أن "هذا الدعم لا يستحق محاولات كبار المسؤولين الأوكرانيين لفصل الشعب الجورجي عن حكومته".

وأضاف: "على خلفية عدم فهم هذه القضايا، تبدو الدعوة الرسمية غير مناسبة".

ودعت كييف بابواشفيلي سابقا إلى بوتشا وقبل ذلك اتهمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك جورجيا بتقديم أراضيها لروسيا "لتمرير المعدات العسكرية والإمدادات".

ونفت تبليسي هذه الاتهامات وقالت إن "تصريحات الجانب الأوكراني جاءت نتيجة ضغوط شركاء الرئيس السابق ميخائيل سآكاشفيلي الناشطين في أوكرانيا".

المصدر: RT