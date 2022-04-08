إستونيا.. الإفراج عن الصحفية الروسية تشيريشيفا مع تقييد تنقلاتها

أخلت المحكمة في إستونيا سبيل الصحفية الروسية يلينا تشيريشيفا وحظرت عليها مغادرة محل إقامتها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة باعتقال تشيريشيفا، لكنها وافقت على فرض القيود على تنقلها.

يذكر أن أجهزة الأمن الإستونية قامت بتوقيف يلينا تشيريشيفا في 6 أبريل للاشتباه بارتكابها "جريمة ضد السلام" وانتهاك نظام العقوبات ضد روسيا.

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وتجدر الإشارة إلى أن المواطنة الروسية يلينا تشيريشيفا كانت رئيسة تحرير موقع "سبوتنيك ميديا" الإعلامي، الذي توقف عن العمل في مارس الماضي، بسبب "تعرضه للضغط" من قبل سلطات إستونيا.

وتم تأسيس "سبوتنيك ميديا" قبل عامين، من قبل العاملين السابقين في الفرع الإستوني لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء الذي تم إغلاقه في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي