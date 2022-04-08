الولايات المتحدة.. إدانة مصرفي سابق في "غولدمان ساكس" بنهب صندوق ماليزيا السيادي

أدين مصرفي سابق في بنك "غولدمان ساكس" بالرشوة وتهم أخرى بالضلوع في مخطط لنهب 4.5 مليون دولار من صندوق ماليزيا السيادي "وان إم بي دي".

وتوصلت لجنة المحلفين للقرار في المحاكمة الأمريكية للمصرفي روغر نغ أمام المحكمة الفيدرالية ببروكلين.

واستمع أعضاء هيئة المحلفين على مدار شهرين تقريبا إلى أدلة بشأن رشاوى وعمولات بعشرات الملايين من الدولارات يزعم أن الخبير المالي الماليزي تحصل عليها هو ورجل الأعمال الهارب لو تايك جو المعروف باسم جو لو.

وقال محامي الدفاع مارك أغنيفيلو إنه فوجئ بالحكم لأن "الأدلة لم تكن موثوقة"، مشيرا إلى أن الاستئناف قيد النظر.

وذكر أيضا أن فريق الدفاع أصيب بخيبة أمل أكثر من موكله، موضحا أن نغ "أفضل حالا من محاميه لديه ثبات كبير".

وذهبت الأموال المختلسة في الإنفاق الباذخ على المجوهرات والفنون واليخوت والعقارات الفاخرة، كما ساهمت الأموال المنهوبة في إقامة الحفلات الصاخبة وتمويل أفلام هوليود، بما فيها فيلم "ذئب وول ستريت"، الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو.

وقال المدعي العام الأمريكي بريون بيس في بيان "بحكم اليوم، تم توجيه رسالة قوية إلى أولئك الذين يرتكبون جرائم مالية بدافع الجشع".

ويعد نغ الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في ماليزيا، وهو المصرفي الوحيد في بنك "غولدمان" الذي يمثل أمام المحكمة في فضيحة "وان إم دي بي".

وأكد المصرفي البالغ من العمر 49 عاما أنه ليس مذنبا في تهم من بينها التآمر لغسل الأموال وانتهاك قانونين لمكافحة الرشوة.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن نغ ومصرفيين آخرين في "بنك غولدمان" ساعدوا "وان إم دي بي" في جمع 6.5 مليارات دولار من خلال مبيعات السندات لتحويل 4.5 مليارات دولار منها إلى أنفسهم والمتآمرين المشاركين من خلال الرشاوى والعمولات.

المصدر: أ ب