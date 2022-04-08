 
مباشر

ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة

أخبار العالم

ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srwz

أعلنت الخارجية الماليزية في بيان صدر اليوم الجمعة أن ماليزيا امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتسييس هذا التصويت، وضعف الأدلة على انتهاكات روسيا.

وجاء في بيان الوزارة أن "ماليزيا شاركت في التصويت وسجلت امتناعها عن التصويت، وبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ثبات موقفها الرافض لأي تسييس للقضايا التي تتم مناقشتها في المجلس".

إقرأ المزيد
ماليزيا: لن نفرض أي عقوبات من جانب واحد على روسيا
ماليزيا: لن نفرض أي عقوبات من جانب واحد على روسيا

ولفت البيان إلى أن ماليزيا تعتقد أن طرد إحدى الدول الأعضاء من مجلس حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى أدلة قوية على انتهاكه حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه كان ينبغي السماح للجنة التحقيق في أوكرانيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في مارس، بإكمال عملها وتقديم نتائجها إلى المجلس قبل التصويت.



المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا