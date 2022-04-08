ماليزيا: لم نصوت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان نظرا لضعف الأدلة

أعلنت الخارجية الماليزية في بيان صدر اليوم الجمعة أن ماليزيا امتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتسييس هذا التصويت، وضعف الأدلة على انتهاكات روسيا.

وجاء في بيان الوزارة أن "ماليزيا شاركت في التصويت وسجلت امتناعها عن التصويت، وبصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان تجدد التأكيد على ثبات موقفها الرافض لأي تسييس للقضايا التي تتم مناقشتها في المجلس".

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ولفت البيان إلى أن ماليزيا تعتقد أن طرد إحدى الدول الأعضاء من مجلس حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى أدلة قوية على انتهاكه حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أنه كان ينبغي السماح للجنة التحقيق في أوكرانيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تم تشكيلها في مارس، بإكمال عملها وتقديم نتائجها إلى المجلس قبل التصويت.







المصدر: نوفوستي