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سيئول ترسل سفينتي إنقاذ للبحث عن 6 كوريين مفقودين في مياه تايوان

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سيئول ترسل سفينتي إنقاذ للبحث عن 6 كوريين مفقودين في مياه تايوان
AP صورة تعبيرية
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أرسلت سيئول سفينة للبحث عن ستة كوريين جنوبيين فقدوا في المياه الواقعة غربي تايوان، بعد أن أرسلت سفينتهم نداء استغاثة.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية "سفينة الدورية التي تزن 3,000 طن والتي أرسلها خفر السواحل ستبدأ عمليات البحث فور وصولها إلى تايوان صباح يوم السبت".

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في الوزارة أنه تم إرسال سفينة دعم للغوص، إلى جانب سفينة الدورية، لإجراء عمليات البحث والإنقاذ للمفقودين، وأشار إلى أنه من المتوقع وصولها الساعة 10 من مساء يوم الاثنين.

وكانت السلطات البحرية التايوانية تلقت يوم الخميس نداء استغاثة من السفينة "كيوتو 1" البالغ وزنها 322 طنا، وأبلغت حكومة كوريا الجنوبية بالحادث، وقال المسؤول في الخارجية التركية إن السلطات التايوانية قد انتشلت في وقت سابق جثتين، لكن لم يتم التأكد من هويتهما.

 

المصدر: وكالة "يونهاب"

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