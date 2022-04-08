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ماكرون متفائل بالفوز: "لدي روح النصر لا روح الهزيمة"

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ماكرون متفائل بالفوز:
Globallookpress Panoramic/Keystone Press Agency
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بالفوز في الانتخابات رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقلص الفجوة بينه وبين منافسته اليمينية ماري لوبان قبل الجولة الأولى بعد غد الأحد.

وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، قال مارون في تصريح لإذاعة "آر تي إل": "لدي روح النصر، لا روح الهزيمة"، لكنه أضاف: "لا شيء أبدا مسلما به".

وتحتل لوبان، التي تخوض السباق الرئاسي الثالث لها، المرتبة الثانية باستمرار خلف المرشح الأوفر حظا ماكرون في استطلاعات الرأي.

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 وحسب استطلاعات الرأي فقد قلصت الفجوة بشكل أكبر، إذ تتخلف بنسبة 3 في المئة فقط عن ماكرون الذي حصل على نسبة 26 في المئة. وقد أعطت استطلاعات أخرى فارق 5 إلى 6 نقاط بين الاثنين.

تحاول لوبان أن تجعل حزبها (التجمع الوطني) أقل حدة، ليكون أكثر جاذبية للناخبين. وقد جعلت القوة الشرائية محور حملتها، لكنها لم تتخل عما اشتهرت به وهو وقف "تدفق الهجرة".

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

 

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