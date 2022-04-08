هيئة التعداد السكاني الروسية تكشف عن عدد سكان روسيا

بلغ عدد سكان روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، 147 مليون نسمة، وفقا للنتائج الأولية الرسمية للإحصاء السكاني، وسيتم نشر البيانات النهائية حول تعداد السكان في روسيا خلال مايو المقبل.

وبحسب السلطات الرسمية، تم إجراء التعداد السكاني لعموم روسيا في الفترة من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2021.

وجاء في بيان جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي"Rosstat"، "اليوم يمكننا أن نعلن عن النتائج الأولية للتعداد، العدد الأولي للسكان. اليوم نعلن عن الرقم الأول: التقدير التقريبي لسكان البلاد هو 147 مليون نسمة. سيكون هناك بعض التوضيحات، ونحن الآن بصدد استكمال معالجة البيانات.. لكن الانحرافات عن هذا الرقم لن تتجاوز الكثير، أي الآن يمكننا القول إنه من الأول من أكتوبر من العام الماضي، كان هناك حوالي 147 مليون شخص يعيشون بشكل دائم في البلاد".

وأضاف بيان "Rosstat"،"في شهر مايو المقبل، سنعطي العدد النهائي للسكان".

وأشار المكتب الإحصائي أيضا إلى أن الرقم المعروض ليس نهائيا، حيث تواصل "Rosstat" التحقق من البيانات الواردة من مصادر مختلفة. "تم جمع المعلومات خلال التعداد السكاني لعموم روسيا من خلال بوابة الخدمات العامة، واللوحات للقائمين على التعداد، ومن مساحات التعداد الثابتة.. ويجري العمل حاليا على دمج قواعد البيانات والتحقق من اتصال البيانات".

المصدر: نوفوستي