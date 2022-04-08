بولندا تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون عن رئيس حكومتها

استدعت الخارجية البولندية سفير باريس لديها على خلفية تصريحات شديدة اللهجة جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوسكي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية البولندية، لوكاش ياسينا، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن استدعاء السفير الفرنسي يأتي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ماكرون عن موراوسكي في حوار مع صحيفة Le Parisien.

Z uwagi na twierdzenia zawarte w wywiadzie Prezydenta Republiki Francuskiej dla „ Le Parisien” minister @RauZbigniew zdecydował o wezwaniu Ambasadora Francji do @MSZ_RP — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) April 8, 2022

ووصف الرئيس الفرنسي في تلك المقابلة رئيس الحكومة البولندية بأنه "يميني متطرف معاد للسامية"، متهما إياه بمناهضة المثلية الجنسية والسعي إلى مساعدة المرشحة اليمينية في انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة مارين لوبان في الفوز.

المصدر: RT