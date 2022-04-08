 
مباشر

بولندا تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون عن رئيس حكومتها

أخبار العالم

بولندا تستدعي السفير الفرنسي على خلفية تصريحات ماكرون عن رئيس حكومتها
AP Yves Herman
ماتيوش موراوسكي وإيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srv1

استدعت الخارجية البولندية سفير باريس لديها على خلفية تصريحات شديدة اللهجة جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراوسكي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية البولندية، لوكاش ياسينا، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن استدعاء السفير الفرنسي يأتي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ماكرون عن موراوسكي في حوار مع صحيفة Le Parisien.

ووصف الرئيس الفرنسي في تلك المقابلة رئيس الحكومة البولندية بأنه "يميني متطرف معاد للسامية"، متهما إياه بمناهضة المثلية الجنسية والسعي إلى مساعدة المرشحة اليمينية في انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة مارين لوبان في الفوز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا