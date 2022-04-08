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الصين تقيل 3 مسؤولين بسبب بطء الاستجابة لتفشي كوفيد-19

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الصين تقيل 3 مسؤولين بسبب بطء الاستجابة لتفشي كوفيد-19
AP
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أقالت سلطات الصين ثلاثة مسؤولين محليين في مدينة شنغهاي، بسبب بطء الاستجابة لتفشي كوفيد-19 في كبرى مدن الصين.

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وأفاد إشعار رسمي، بأن المسؤولين فشلوا في أداء واجباتهم في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها ما سمح بانتشار الفيروس، ومما أدى إلى "تأثير خطير" على جهود السيطرة على تفشي المرض.

وأعلنت شنغهاي اليوم، عن أكثر من 21 ألف حالة إصابة محلية جديدة، منها 824 فقط ظهرت عليها الأعراض.

وارتفع إجمالي حالات التفشي التي بدأت الشهر الماضي في شنغهاي إلى أكثر من 100 ألف، مما يجعلها واحدة من أخطر حالات كوفيد-19 في الصين منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019.

وضعت شنغهاي جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا قيد الإغلاق ونفذت اختبارات جماعية، مع مطالبة أي شخص لديه نتيجة إيجابية بالبقاء في مركز للعزل.

المصدر: AP

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