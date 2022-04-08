الرئيسان الروسي والطاجيكي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الجانبين.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمن محادثة هاتفية اليوم الجمعة. هنأ الجانبان بعضهما العض بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأكدا عزمهما على زيادة تعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف البيان: "وخلال المكالمة، تم التأكيد على النية لزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين. وفي هذا السياق، فإن أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقيات التي تم التوصل إليها وقد لوحظ في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس طاجيكستان إلى روسيا في ديسمبر 2021.. بالإضافة إلى استمرار التنسيق الوثيق في إطار المنظمات المتعددة الأطراف، ولا سيما في رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون".

المصدر: تاس