سيئول تحظر تظاهرة مقررة لنقابات العمال

حظرت حكومة مدينة سيئول، اليوم الجمعة، تظاهرة دعا إليها الاتحاد الكوري لنقابات العمال الأسبوع المقبل بالقرب من مكتب اللجنة الانتقالية الرئاسية في وسط المدينة.

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وأعربت حكومة المدينة، في إشعار إلى الاتحاد الكوري لنقابات العمال، عن مخاوفها من احتمال انتقال فيروس كورونا في مظاهرة الاتحاد المخطط لها يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى مكتب اللجنة الانتقالية الرئاسية في وسط سيئول.

وقالت إنها تشعر بالقلق من أن احتمال توسع المظاهرة كان مرتفعا للغاية، حيث تم بالفعل تنظيم احتجاجات مماثلة في المناطق المجاورة لتلك التي يخطط فيها الاتحاد لتنظيم المظاهرة.

ورغم الحظر، أكد الاتحاد أنه سيمضي قدما في التجمع في وسط سيئول، لكنه لم يحدد الموقع الدقيق بعد.

المصدر: "يونهاب"