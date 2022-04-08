نتنياهو يدعو لموقف صارم لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل

علق زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، على الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل خلال الأيام الماضية، قائلا: "نحتاج لموقف صارم لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".

وأثنى نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر" على "قوات الأمن لقيامها بالعثور على الإرهابي الحقير والقضاء عليه من هجوم الليلة الماضية الدامي في تل أبيب"، مضيفا: "خالص التعازي لذوي الشهداء وأطيب التمنيات بشفاء الجرحى".

وقال: "نحن نتعرض لهجوم إرهابي.. أربع هجمات خطيرة في غضون أيام قليلة. يتطلب الأمر موقفا صارما وحازما لإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".

אני משבח את כוחות הביטחון על איתור וחיסול המחבל הנתעב מהפיגוע הרצחני אמש בתל אביב.



תנחומים מעומק הלב למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה לפצועים.



אנו נמצאים תחת מתקפת טרור של ארבעה פיגועים קשים תוך ימים ספורים. דרושה יד קשה ועמידה איתנה כדי להחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 8, 2022

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن العمليات الأربعة، حصلت خلال 17 يوما وأدت إلى مقتل 13 إسرائيليا، وهي على التوالي:

- بئر السبع يوم 22 مارس، عملية طعن بالسكاكين نفذها مواطن من النقب، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.

- الخضيرة، يوم 27 مارس، عملية اطلاق نار نفذها فلسطينيان من أم الفحم، أدت إلى مقتل إسرائيليين إثنين.

- بني براك، يوم 29 مارس، عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني من قضاء جنين، أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين

- تل أبيب، يوم 7 أبريل، عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني من مخيم جنين، أدت إلى مقتل إسرائيليين إثنين.

المصدر: RT