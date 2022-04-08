سجن أسترالي 5 سنوات لقتله مسلما سنغافوريا بزجاجة

قضت محكمة سنغافورية بسجن رجل أسترالي لمدة خمس سنوات ونصف لقتله مواطنا وإصابة زوجته بإلقاء زجاجة نبيذ. وقالت المحكمة إن تصرفات الرجل تعكس عداء دينيا تجاه المسلمين.

وألقى أندرو غوسلينغ زجاجة نبيذ فارغة على حفل عشاء لمسلمين من عرقية الملايو كان أسفل شقته بطابقين في أغسطس 2019، ما أدى لإصابة نصيري سني (73 عاما) بجروح خطيرة في الرأس وتوفي في صباح اليوم التالي، وارتدت الزجاجة وأصابت زوجته في كتفها.

أقر غوسلينغ بأنه مذنب في فبراير بتهمتي التسبب في الوفاة والإصابة.

وقال القاضي فيكتور يو كي إنغ إن غوسلينغ أظهر "درجة عالية من التسرع" وتجاهل سلامة المجموعة عندما ألقى الزجاجة. وقال القاضي إن سكره قد أضعف حكمه ولكن ليس لدرجة التسبب في تشوش ذهنه.

وصاح غوسلينغ بدفعة من الألفاظ المبتذلة بخصوص الدين بعد إلقاء الزجاجة، وقالت النيابة العامة إن أفعاله أظهرت عداء دينيا. واتفق القاضي مع النيابة في أن التسامح مع الأعمال الإجرامية مثل تصرفات غوسلينغ من شأنه أن يقوض الانسجام العرقي والديني في سنغافورة. حوالي 15 بالمائة من سكان سنغافورة، متعددي الأعراق البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، مسلمون.

وقال القاضي أيضا إن الحكم يجب أن يكون رادعا حتى لا يلقي الناس أشياء خطيرة من الأبراج الشاهقة التي يعيش فيها كثير من الناس في البلاد، مشيرا إلى أنه أخذ في الاعتبار أن غوسلينغ كان نادمًا، وسلم نفسه، واعترف بالذنب ودفع طواعية بعض التعويضات للأسرة.

وحكم على غوسلينغ بالسجن أربع سنوات لتسببه في وفاة نصيري، و18 شهرا لإصابته زوجة نصيري. وستحسب مدة السجن منذ اليوم الذي سلم فيه غوسلينغ نفسه في 2019.

المصدر: AP