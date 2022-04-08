سيئول تعرب عن أسفها لتفكيك إحدى منشآتها في بيونغ يانغ

أعربت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لقيام كوريا الشمالية بتفكيك فندق "هيه كوم كانغ" العائم، وهو واحد من المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كومكانغ بالشمال.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة تشا دوك-تشول في إفادة صحفية إن الحكومة أعربت عن أسفها الشديد إزاء التفكيك أحادي الجانب للفندق، وحثت الشمال على وقف أعمال التفكيك على الفور وإجراء مشاورات بين الكوريتين.

وأشار إلى أن التفكيك أحادي الجانب للفندق من قبل كوريا الشمالية يتعارض بشكل واضح مع الغرض من الجهود المشتركة بين الكوريتين على أساس الاحترام المتبادل والتشاور، مؤكدا أن الجولات السياحية إلى منتجع جبل كومكانغ تعتبر أحد المشاريع الرئيسية التي ترمز للمصالحة والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

وتم رصد البوادر مؤخرا التي تشير إلى قيام كوريا الشمالية بتفكيك الفندق التابع لشركة "هيونداي أسان" الكورية الجنوبية، وهي الشركة الرائدة في التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

وبهذا، تراقب الوزارة عن كثب التحركات ذات الصلة منذ أوائل الشهر الماضي، وتواصلت مع كوريا الشمالية عبر مكتب الاتصال المشترك لطلب تقديم شرح كامل بشأن تفكيك المنشآت في المنتجع في الأسبوع الماضي، لكن الشمال لم يصدر أي إعلان رسمي بعد، فأعربت علنا عن أسفها الشديد ودعته إلى إجراء المشاورات.

يذكر أن بيونغ يانغ أعلنت في وقت سابق أنها ستزيل المنشآت الكورية الجنوبية الموجودة في المنتجع الجبلي، منذ أن دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى هدم جميع المرافق قبيحة المنظر في أكتوبر عام 2019.

المصدر: "يونهاب"