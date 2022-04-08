عبد اللهيان: معالجة جذور الأزمة الأوكرانية نقطة أساسية للسلام الدائم في أوراسيا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن معالجة جذور الأزمة الأوكرانية الحالية تعتبر نقطة أساسية للسلام الدائم والاستقرار في منطقة أوراسيا.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، وأكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة.

وشدد عبد اللهيان على "الحاجة إلى التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية"، معتبرا أن "معالجة جذور الأزمة الحالية تعتبر نقطة أساسية للسلام الدائم والاستقرار في منطقة أوراسيا".

بدوره، أشار حسين إلى آخر المستجدات الداخلية في الساحة العراقية، وتطرق إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما استعرض التطورات في أوكرانيا.



وفي هذا السياق، دعا عبد اللهيان نظيره العراقي لزيارة إيران، ما رحب به الأخير.

المصدر: RT