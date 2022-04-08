المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعلن حالة تأهب قصوى

أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعكوف شابتاي حالة تأهب قصوى، لا سيما في محيط البلدة القديمة من القدس حيث تقام اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وفي أعقاب عملية تل أبيب، شدد شابتاي على أن "الشرطة ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بمواطني إسرائيل".

هذا واتخذت شرطة القدس الاستعدادات الأمنية اللازمة لصلاة الجمعة في الحرم القدسي. وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في محيط البلدة القديمة وتم إغلاق بعض الطرق في المناطق الشرقية والشمالية من المدينة.

المصدر: "مكان"