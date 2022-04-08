مندوب إيران في الأمم المتحدة: لا ينبغي تسييس العضوية في مجلس حقوق الإنسان

علق مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه "لا ينبغي أن تكون العضوية في هذا المجلس على أساس سياسي".

وجدد روانجي تأكيد طهران "ضرورة الحل والتسوية السلمية للخلافات على أساس القوانين الدولية والاحترام الكامل من قبل جميع الأطراف لميثاق منظمة الأمم المتحدة والقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن "إيران تؤكد أن سيادة ووحدة أراضي جميع الدول يجب احترامها بصورة كاملة وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين".

وأعرب عن قلق بلاده من "تصعيد الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا والتي حظيت باهتمام دولي واسع"، مشيرا إلى أن "إيران تعتبر أن نص مسودة القرار الحالي، يحمل دوافع سياسية يمس بحيادية منظمة الأمم المتحدة".

وشدد على أن "حقوق الإنسان لا ينبغي أن تذهب ضحية اعتبارات سياسية ضيقة. نحن نؤكد أن عمل مجلس حقوق الإنسان يجب متابعته بصورة غير سياسية وأن العضوية في هذا المجلس لا ينبغي أن تكون على أساس التسييس".

هذا وصوتت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان حيث أيدت مشروع القرار 93 دولة وعارضته 24 دولة فيما امتنعت 54 دولة عن التصويت.

المصدر: IRNA