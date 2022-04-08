تقرير: بيونغ يانغ تواصل أعمال الترميم في موقع بيونغي-ري للتجارب النووية

كشف تقرير لمسؤول أممي سابق، أن بيونغ يانغ تواصل أعمال الترميم في موقع بيونغي-ري للتجارب النووية، بما يشمل بناء مدخل نفق.

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وأفاد كاتسوهيسا فوروكاوا، العضو السابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن عقوبات كوريا الشمالية، في تقرير صادر عن الشبكة النووية المفتوحة، بأن "كوريا الشمالية أقامت على الأرجح مدخلا أوليا للنفق الثالث بالموقع وبدأت في حفر هيكل النفق".

المصدر: يونهاب

وتشير صور الأقمار الصناعية التجارية التي تم التقاطها بين 24 مارس و6 أبريل إلى استمرار النشاط في النفق الثالث بالموقع، مثل وجود أكوام ركامية جديدة والكشف حديثا عن مدخل للنفق، وفقا للتقرير.

يذكر أن هناك أربعة أنفاق معروفة في منطقة بيونغكيه-ري، والتي تم إغلاقها رسميا في عام 2018، وقد تم تنفيذ أعمال الهدم أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.

المصدر: "يونهاب"